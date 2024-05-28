Manisalı çiftçiler dolu yağışı sebebiyle zarar gördü - Son Dakika
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Manisalı çiftçiler dolu yağışı sebebiyle zarar gördü

Manisalı çiftçiler dolu yağışı sebebiyle zarar gördü

Dolu yağışı sebebiyle ürünleri zarar gören Manisalı çiftçiler, doğal afetlerle baş etmek zorunda bırakıldıklarını ve borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini belirtti. Tarım sigortası yaptıramayan çiftçiler ise doğal afet durumunda ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Çiftçiler, borçlarını ödemek için mallarını satmak zorunda kaldıklarını ve çocuklarına borç bırakacaklarını dile getirdi.

28.05.2024 15:27
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ANKARA- Dolu yağışı sebebiyle ürünleri zarar gören Manisalı çiftçiler "Seneye seneye diye diye 60 yaşına geldik, bu borçtan kurtulamadık. Bu gidişle öbür tarafa borçlu gideceğiz; çocuklar yandı. Çocuklara borç bırakacağız giderken" diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, dolu yağışı sebebiyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gören Manisalı çiftçilerin zararını yerinde incelemek üzere Salihli ilçesinin Taytan, Durasıllı ve Kabazlı Mahalleleri'ni ziyaret etti. Çiftçilerin bir yandan doğal afetlerle bir yandan da artan üretim maliyetleriyle baş etmek zorunda bırakıldığına dikkati çeken Bakırlıoğlu, çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sigorta yaptırmış olan çiftçilerin ekspertiz hizmetinden memnun olmadıkları yönünde şikayet aldığını söyleyen Bakırlıoğlu, bazı çiftçilerin çok yüksek bedeller tuttuğu için tarım sigortası yaptıramadığını anlattı:

"Bir bağda dekarı 10 bin TL tutarken, bazı yerlerde 12-13 bin TL sigorta masrafı oluyor. Bazı çiftçilerimiz ise işlediği bağ-bahçe hazine arazisi durumunda olması ya da mirastan henüz kendisine intikal etmemiş olması nedeniyle sigorta yaptıramaz durumda. Tarım sigortası yaptıramayan çiftçilerimiz doğal afet durumunda ciddi sorunlar yaşıyor."

"Çocuklara borç bırakacağız"

Emekli olduğu halde bağların içinde mücadele ettiğini söyleyen çifçi şöyle konuştu:

"Ben emekli adamım, benim gezmem lazım ama hiçbir yere gitmedim. Hayatım bu, gecem de gündüzüm de bu bağ. Yirmi dönüm yerim var, yirmisi de böyle hasarlı. 700 kilo olacak üzüm 200 kiloya düştü. Bu yirmi dönüm yerin gübresi, sulaması ve kullandığım ürünlerle bana 200 bin lira masrafı var. Borçlarımızı ödemek için mecburen mallarımızı satmaya başlayacağız, en son sıra tarlaya gelecek. Seneye seneye diye diye 60 yaşına geldik, bu borçtan kurtulamadık. Bu gidişle öbür tarafa borçlu gideceğiz, çocuklar yandı. Çocuklara borç bırakacağız giderken."

Kaynak: ANKA

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