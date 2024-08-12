Manisalı çiftçilerden ücretsiz kavun-karpuz dağıtımı - Son Dakika
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Manisalı çiftçilerden ücretsiz kavun-karpuz dağıtımı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 ortak tarafından ekilen 600 ton kavun-karpuz, halka ücretsiz dağıtıldı. Çevredeki vatandaşlar tarlaya akın etti.

12.08.2024 20:19
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 ortak tarafından 220 dönüm alana ekilen yaklaşık 600 ton kavun-karpuz, halka ücretsiz dağıtıldı. Haberi alan çevredeki vatandaşlar tarlaya akın etti.

Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar ortaklığında kavun ve karpuz ekildi. Yaklaşık olarak 1.5 milyon lira masraf eden 3 ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince, durumu alıcılara iletti. Tarlaya gelen alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince, 3 ortak ürünlerini bu fiyata satmak yerine, halka ücretsiz dağıtma kararı verdi. 3 ortak, sosyal medya hesaplarından, tarladaki kavun ve karpuzların bedava olduğunu, hasat etmek isteyenlerin tarlaya gelerek, ürünleri hasat edebileceği duyurdu. Yapılan duyurunun ardından, vatandaşlar tarlaya akın etti. Kimi vatandaş traktörü, kimisi motosikleti, kimisi aracı ile tarlaya gelip, ürünlerden hasat etti. Kavun ve karpuzları, vatandaşlar çuvallarla, ellerindeki poşetlerle ya da koltuk altında taşıdı.

'BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE BİR ÜRÜN ÇIKTI'

Vatandaşın kavun ve karpuzları tarladan hasat etmelerinden mutlu olduğunu ifade eden tarlanın ortaklarından Ahmet Akbaş, "Burası 220 dönümlük bir arazi. Bunun yaklaşık 65 dönümüne kavun, geri kalan kısmına da karpuz ektik. Kavun ve karpuzların bize maliyeti ise yaklaşık 1,5 milyon lira oldu. Hasat vakti gelince, alıcılardan talepler gelmeye başladı. Tarlaya gelenler, pazarlık yapanlar oldu. Ama hepsi 100 ile 300 bin lira arasında komik rakamlar verdi. 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü talep ettikleri rakamlara satmak ağırımıza gitti. Emek vererek yetiştirdiğimiz ürünü, bu fiyata satmak yerine vatandaşımıza dağıtmak istedik. Sosyal medya hesaplarımızdan 'Ücretsiz gelip toplanabilir' diye paylaşım yapınca, vatandaşlar hasat için tarlaya akın etti. Topladıkları kavun ve karpuzları evlerine götürdüler. Bizim beklentimiz 300-350 ton iken, dünden beri gördük ki tarlada 600 tonun üzerinde kavun varmış" diye konuştu.

Manisalı çiftçilerden ücretsiz kavun-karpuz dağıtımı
Kaynak: DHA

Salihli, Manisa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı çiftçilerden ücretsiz kavun-karpuz dağıtımı - Son Dakika

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