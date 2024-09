Güncel

Manisalı öğrencilere Ticaret Borsasından giyim desteği

MANİSA - Manisa Ticaret Borası tarafından ayni eğitim desteği kapsamında 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılmak üzere hediye çekleri okul müdürlerine teslim edildi.

Manisa Ticaret Borsası geleneksel hale getirdiği "Ayni Eğitim Desteği" çerçevesinde 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim yardımında bulundu. Her yıl düzenlenen eğitim yardımları çerçevesinde hazırlanan hediye çekleri okul müdürlerine teslim edildi.

Törende konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, borsamızın da katkı ve organizasyonunda her yıl geleneksel hale gelmiş olan, eğitim desteği programımızı bu yıl da sürdürüyoruz. Manisa Ticaret Borsamız, toplumun huzur ve refahını ilgilendiren bir çok konuda, sorumluluk almaktan geri adım atmamış ve sosyal sorumluluk projelerine her zaman büyük önem vermiştir. Bugün burada her yıl olduğu gibi, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, ayni eğitim öğretim desteği adı altında gönderilen meblanın üzerine, aynı mebla tutarında, Manisa Ticaret Borsasının da katkısı ile toplamda 500 ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, hediye çeklerimizi teslim edecek olmanın, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bakımından; programımızın, Borsamız için taşıdığı manevi değere, katılımlarınızla destek verdiğiniz ve Duygularımıza ortak olduğunuz için, Sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum" Geleceğimizin teminatı ve ülkemizin değerlerine değer katacak olan, İlkokul çağındaki yavrularımıza bir nebze olsun katkıda bulunuluyor olmak, Bizleri manevi huzurun zirvesine ulaştıracaktır. Çünkü biz; eğitime harcadığımız her bir kuruşu, Ülkemizin geleceğine yapılmış en önemli yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden eğitim ve öğretimin, Her zaman maddi ve manevi destekçisi olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Eğitime verdiği desteklerden dolayı Manisa Ticaret Borsasına teşekkür eden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Okullarımıza her sene olduğu gibi bu sene de destek oluyorlar. Bu çocuklarımız kendi gönüllerince kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yani bizim onlara uygun gördüklerimizi değil, aldıkları bu çeklerle beraber onlar aslında okul ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini yapacaklar. Kendi istediklerini alacaklar. Kendi kalem kutularını alacaklar. Kendi çantalarını alacaklar. Kendi istedikleri gerçekleşecek. Bu hassasiyetten dolayı da huzurlarınızda hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne hem Manisa Ticaret Borsa'mıza hem de borsamızın kıymetli başkan ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen törene Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehzadeler İlçe Milli Müdürü Metin Gençay, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, okul müdürleri katıldı.