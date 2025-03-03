Mannheim'de Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü, 25 Yaralı

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- Almanya'da araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 25 yaralı

Araç sürücüsü gözaltına alındı

MANNHEİM - Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı.

Almanya'da bir sürücü dehşet saçtı. Mannheim kent merkezinde SUV model aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, araç sürücüsünün kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis devam eden operasyon nedeniyle halktan şehir merkezinden uzak durmasını istedi.