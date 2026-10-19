Mansur Yavaş, AKSİAD binasının açılışında sanayicilere destek mesajı verdi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (AKSİAD) sanayicilerimizin birlik ve dayanışmasıyla hayata geçirdiği yeni hizmet binasının açılışına katıldık. Üretime, istihdama ve kentimizin ekonomisine katkı sunan sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Yeni hizmet binasının Akyurt'umuza, sanayicilerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.