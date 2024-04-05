Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li 16 ilçenin başkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kenti yönetmeye devam edeceğini söyledi.

05.04.2024 12:30  Güncelleme: 12:53
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HABER: MERVE GÜVEN/ KAMERA: DURSUN ALKAYA-UĞUR DEMİRCİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Mansur Yavaş, CHP'den seçilen 16 ilçenin başkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim." yazdı.

Yavaş, CHP'li 16 ilçenin belediye başkanları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşçıer, Gül Çiftçi, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda partiliden oluşan kalabalık heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına geldi ve Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Yavaş, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan üzerinde "Anhkara Büyükşehir Belediyesi" yazılı çelengi mozoleye koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mansur Yavaş başkanlığındaki heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş daha sonra Misakı Milli Kulesine geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yavaş, deftere şunları yazdı:

"Sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargahı Başkent'te, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez Belediye Başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde Başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."

Mansur Yavaş, beraberindeki il başkanları ve partililer daha sonra yürüyerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Merkez Binası'na geçti.

Kaynak: ANKA

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