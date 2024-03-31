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Mansur Yavaş, Ankara halkını seçim sonuçlarını kutlamaya davet etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Ankara halkını seçim sonuçlarını kutlamaya davet etti

Mansur Yavaş, Ankara halkını seçim sonuçlarını kutlamaya davet etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarını kutlamak için tüm Ankara halkını davet etti.

31.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:08
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.

Mansur Yavaş, resmi X hesabından seçim sonuçlarına ilişkin bir mesaj paylaştı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Ankara halkını seçim sonuçlarını kutlamaya davet etti - Son Dakika

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