Mansur Yavaş, Ankara halkını seçim sonuçlarını kutlamaya davet etti

Mustafa Bozbey: 'Öndeyiz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinden yaptığı açıklamada, henüz oran veremese de 2019'da kendilerine oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçların takdire şayan olduğunu belirterek, güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti.