Mansur Yavaş: Ankara\'nın giriş ve çıkış kapılarında ne estetik var ne de ihtiyaç

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, insanların hayrına, kullanabilecekleri eserler ve yerler yapmanın önemli olduğunu belirterek, "Ankara'nın girişine ve çıkışına yapılan kapılarda ne estetik var ne de onlara ihtiyaç vardır." dedi.
ABB tarafından Yenimahalle İlçesi'ndeki Demetevler Parkı'nın kuzey köşesinde bulunan eski lunapark alanı yerine kurulan 12 bin metrekarelik Yaşam Demeti Parkı'nın açılışı yapıldı.
Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, belediyecilik yatırımlarını vatandaşların ihtiyaçlarına göre planladıklarını, göreve geldiğinden beri halkın sağlığını önceleyen hizmetleri hayata geçirdiklerini, ihtiyaç sahiplerine eşit şekilde destek verdiklerini söyledi.
Ankara'da herkesin hayata katılımını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:
"Asfalt ve yol bunların hepsi çok çabuk unutulur. Önemli olan insanların yaşadığı yerler yapmak. İnsanların hayrına, onların kullanabileceği şeyler yapmaktır. Ankara'nın girişine ve çıkışına yapılan bu kapılarda ne estetik var ne de onlara ihtiyaç vardır. Bugünkü maliyeti 350 ile 450 milyon lira arasındadır. Ne oldu, 'Ben eser yaptım' diye onu oraya bırakıp gittiler. Taşları düşüyor, trafik kazası oluyor."
"Aday olduğumuzda mal beyanımız nedir diye açıkladık"
Yaşam Demeti Parkı'nın 17 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirten Yavaş, kamu yöneticilerinin şeffaf olması çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Turgut Altınok'un geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıkladığını anımsatan Yavaş, şunları kaydetti:
"Kendisinin ve belediyenin yaptığı bütün harcamaları açıklamalıdır. Biz ilk defa Türkiye'de 2019'daki aldığımız rakamlar nedir, 2023'ün sonundaki rakamlar nedir, açıkladık. 2019'da işe başladığımız zaman mal beyanımız nedir, yeniden aday olduğumuzda mal beyanımız nedir diye açıkladık. Millet görsün diye. Rahatsız oldular."
"Altınok'un mal beyanını açıklayıp açıklamadığının belli olmadığını" ifade eden Yavaş, "Bunun yorumunu size bırakıyorum. O kadar emlağın vergisini ödemek için herhalde bir bankada hesap olması lazım değil mi? Maalesef, göremedik." dedi.
Yenimahalle Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin yeniden başkan adayı olan Fethi Yaşar'ın da katıldığı açılışı yapılan parkta BelPa Kafe, kreş, yaşlılar lokali, gençlik merkezi, meydan, spor sahaları ve dinlenme alanları yer alıyor.
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