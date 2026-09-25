Mansur Yavaş, AYM önünde intihar eden emekli polis için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, AYM önünde intihar eden emekli polis için başsağlığı diledi

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Mansur Yavaş, AYM önünde intihar eden emekli polis için başsağlığı diledi
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Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polisin yaşamını yitirmesi üzerine başsağlığı diledi. Yavaş, 'Hiçbir insanın çaresizliği, hayatından vazgeçecek kadar büyümemeli' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Hiçbir insanın çaresizliği, hayatından vazgeçecek kadar büyümemeli" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin geçim sıkıntıları ve hak taleplerini dile getirdiği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, Şekeroğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm… Ankara'da emeklilerimizin geçim sıkıntılarını ve hak taleplerini dile getirdiği eylem sırasında bir emeklimizin yaşamına son vermesi sözün bittiği yerdir.

Hiçbir insanın çaresizliği, hayatından vazgeçecek kadar büyümemeli.

Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA
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