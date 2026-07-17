(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyeye ait kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan trafik kazasında 2 belediye personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyeye ait kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası yaşandığını bildirdi.
Kazada 2 belediye personelinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yavaş, "Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: Bağlum'daki Trafik Kazasında 2 Belediye Personelimiz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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