Mansur Yavaş, belediye başkanlarına tutuklanmadan yargılanma hakkı verilmesini istedi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde, belediye başkanlarına tutuklanmadan yargılanma hakkı tanınması gerektiğini belirterek, "Yarın beraat ettiğiniz takdirde seçilen başkanların hakları, aynı zamanda da onu seçen vatandaşların hakları havada kalıyor" dedi. Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin de Yavaş, "Ülkemiz bu rövanş hukukundan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasının ardından yapılacak TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş,

Yavaş, şunları kaydetti:

"Öncelikle şu ortaya çıkmıştır ki nasıl milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı varsa belediye başkanlarının da seçilmiş kişiler olarak en azından tutuklanmadan yargılanma hakkının tanınması gerekir. Çünkü eğer bu halk seçtiyse en azından sonuna kadar onun hizmet etmesinin önünün açılması gerekir. Yargılanmasın demiyoruz. Suç üstü hükümleri hariç tabii ki. Dolayısıyla bugün burada üçüncü defa seçim yapılacak. Bundan sonrası ne olacak, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu tutuklu yargılanmanın da yanlış olduğu, seçilmiş bir belediye başkanının da henüz mahkum olmadan tutuklanmasının yanlış olduğu ortada. Vahap Başkanımıza da geçmiş olsun diyorum.

"BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARI İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKTI, BURAYA GELDİLER"

Bu arada tabii ki bugün İstanbul Belediye Başkan Vekilimiz de burada yok. Muhtemelen vekalet göndermiştir. İstanbul'da da büyük sel baskını var. Bütün belediye başkanlarının başına da gelebilir. Şimdi böyle önemli bir afetin, Türkiye'de her yerde yağışın olduğu bir gün bütün belediye başkanları işini gücünü bıraktı, buraya geldiler. Tekrar seçime geldiler. Dolayısıyla bu seçim zamanında yapılmalı ve sonuna kadar hizmet etmesinin önü açılmalıdır.

Ben tekrar aynı yere geliyorum. Bizim dokunulmazlığımız yok. Hiçbirimiz 'Yargılamayın' demiyoruz. Yargılanmak, aklanmak hepimiz isteriz ama tutuklu yargılanma asla telafisi mümkün olmayan bir şeydir. Yarın beraat ettiğiniz takdirde seçilen başkanların hakları, aynı zamanda onu seçen vatandaşların hakları havada kalıyor. Çok yanlış bir uygulama. Ben Vahap Başkanımıza da bu vesileyle tekrar geçmiş olsun diyorum."

Yavaş, TBB Başkan Vekili adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye destek vereceklerini belirterek, Vahap Seçer, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ın emanetini Ünlüce'ye vererek aynı iradenin devamını sağlayacaklarını söyledi.

"BİR TEK SULH CEZA HAKİMİNİN KARARIYLA BASININ SESİ SUSTURULUYOR"

Yavaş, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Anayasa'da açık açık 'Basın hürdür, sansür edilemez' deniyor. Ama bu gidişle nereye gidecek, bilmiyorum. Tek taraflı bir basının bu ülkeye de hiçbir faydasının olmadığını daha önceki yıllardan biliyoruz. Umuyorum bu uygulama da ortadan kalkar. Çünkü bir tek sulh ceza hakiminin kararıyla basının sesi susturuluyor.

Şimdi bu neye benziyor? Bütün büyükşehirlere verilen yetkiler şu anda iktidarı pişman etmiş görünüyor. 'Keşke vermeseydik' diye. Neden? Daha önce çoğunluğu iktidar partisinden olduğu için bir sorun yoktu. Şimdi bu yetki başkasının eline geçince bu sefer pişman oldular. Bizim yaptığımız iyi hizmetlerin birçoğunu artık valiler yapmaya başladı.

"ÜLKEMİZ RÖVANŞ HUKUKUNDAN VAZGEÇMELİ"

Buradan şuraya varmak istiyorum. Yani iktidar değiştiğinde aynı şey olursa bu ne kadar uygundur? İnşallah artık ülkemiz bu rövanş hukukundan vazgeçmeli. Demokrasi herkes için eşit bir şekilde, bütün haklar eşit bir şekilde herkes için uygulanmalıdır. Muhalefet olmadan iktidar olmaz. Ülke de yönetilemez."

Öte yandan, TBB Başkan Vekili seçimlerine Ankara'daki bağımsız belediye başkanlarının otobüsle gelmesi ve seçime birlikte katılması dikkati çekti.