Mansur Yavaş: Yedi Yıldır Ne Yaptık Ne Yapmadık Hepsinin Hesabını Ankara Halkına Vereceğiz
Mansur Yavaş: Yedi Yıldır Ne Yaptık Ne Yapmadık Hepsinin Hesabını Ankara Halkına Vereceğiz

27.02.2026 20:49  Güncelleme: 06:08
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iftar programında yaptığı konuşmada, birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Yavaş, 28 veya 29 Mart'ta yapılacak toplantıda yedi yılda yapılan ve yapılamayan projelerin hesabını vereceklerini açıkladı.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "İçeriden, dışarıdan etrafımızın her tarafı ateş çemberi. Maalesef önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Ama biz bu şekilde bir ve beraber oldukça, bize karşı, ülkemize karşı gelebilecek bütün saldırıları topyekün bertaraf edecek durumdayız... Biz 28 ya da 29 Mart'ta inşallah Arena'da toplanıp yedi yıldır ne yaptık, ne yapmadık; yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hepsinin hesabını Ankara ve Mamak halkına bunun hesabını vermek istiyorum. Hem o gün metronun durumu, Mamak'la ilgili yapılacak projeler ve yapılanların hepsinin de orada izahatını yapmış olacağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB'nin düzenlediği Mutlu Aile Yaşam Merkezi'ndeki iftara katıldı. İftara Mamak Beleye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Volkan Memduh Gültekin, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Gamze Şengel Taşcıer, İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek ve iki bine yakın vatandaş katıldı.

Yavaş burada şöyle konuştu:

"Gerçekten olağanüstü bir kalabalık var. Demek ki bu kalabalıklar bize yetmiyor. Sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın, aynı anda amin demenin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü ramazanlar, bizim hep bir araya geldiğimiz, herkesin içindeki kötülükleri yok ettiği, iyilik duygusunun, paylaşma duygusunun kabardığı zamanlar. Bizler de 2019 yılından beri sürekli olarak dayanışma kampanyalarıyla ramazanı hep birlikte coşkuyla, zengini ve fakiri ayırmadan, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle yedi yıldır ve inşallah hep birlikte kimseyi aç bırakmadan yapıyoruz."

"Bugün burada çok güzel bir kalabalık toplanmış"

Zaten belediyecilik aynı zamanda, birisinin ihtiyacı olduğu zaman, kafasını kaldırdığı zaman, bir şeye ihtiyacı olduğu zaman 'Yanımda kim var' dediği zaman hemen karşısına çıkan belediye olması lazım. Bir de 2019'dan sonra şanssızlık oldu, pandemi oldu. Pandemi de hepimizin içerisindeki hem eksikliklerimizi hem dayanışma duygularımızı ortaya çıkardı. Bizler de bu duygularla her yıl kampanyalarımızı yapıyoruz. Dayanışma kampanyaları yapıyoruz. Herkesin ramazanını huzur içerisinde geçirmesini, ibadetini herkes gibi yapabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün burada çok güzel bir kalabalık toplanmış. Sizler davetimize icabet edip gelmişsiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. Dışarılarda da insanlar var. Gördüğünüz gibi üst kattan ara koridorlar hepsi dolu. Demek ki kalp kalbe karşıdır. Ben teşriflerinizden dolayı tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.

Biliyorsunuz içeriden, dışarıdan etrafımızın her tarafı ateş çemberi. Maalesef önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Ama biz bu şekilde bir ve beraber oldukça, bize karşı, ülkemize karşı gelebilecek bütün saldırıları topyekün bertaraf edecek durumdayız. İşte bizi bir ve beraber bir araya getiren dini günlerimizdir, milli günlerimizdir, milli günlerimizin yanında milli bayramlarımızdır. Hep birlikte biz bunları beraber kutlarız. Ben Allah'tan diliyorum ki inşallah öncelikle bayrama hep beraber, iç mutluluk ve iç ferahlık içerisinde, ailelerimizle birlikte eriştirsin istiyorum. ve inşallah bundan sonra da hep güzel günlerde bir araya gelelim. Hep aynı coşkuyu yaşayalım istiyoruz.

"28 ya da 29 Mart'ta yedi yıldır ne yaptık, ne yapmadık hepsinin hesabını Ankara halkına vereceğiz"

Mart ayının sonunda muhtemelen 28'inde ama belki de 29'unda olma durumu var. Biz 28 ya da 29 Mart'ta inşallah Arena'da toplanıp yedi yıldır ne yaptık, ne yapmadık; yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hepsinin hesabını Ankara halkına ve inşallah sizler de teşrif ederseniz Mamak halkına bunun hesabını vermek istiyorum. Hem o gün metronun durumu, Mamak'la ilgili yapılacak projeler ve yapılanların hepsinin de orada izahatını yapmış olacağız. Sizlerle helalleşeceğiz. Bu nedenle inşallah Arena'da görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. İyi olun. Bir olun, iri olun, diri olun."

Yavaş konuşmasının ardından vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Etkinlikler, Politika, Güncel, Ankara, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
