Mansur Yavaş: Egemenlik Hakkını Sakatlayan Eller Ortadan Kaldırılacak

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Birinci Meclis önünde yaptığı konuşmada, "Bu millet, Türk milleti kullandığı egemenlik hakkını sakatlayan elleri mutlaka ortadan kaldırır" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin "halk buluşması" için Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyeceği etkinlikte konuştu. Yavaş, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Öncelikle İstanbul'a geçmiş olsun diyorum. İnşallah kötü bir haber almayız. 'Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir'. Bu söz, Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Aynı zamanda anayasamızın 6'ncı maddesidir. Dolayısıyla bu millet, Türk milleti kullandığı egemenlik hakkını sakatlayan elleri mutlaka ortadan kaldırır. En erken genel seçimde bu kullandıkları egemenlik hakkını sakatlayanları ortadan kaldırıp düzeltir ve yerine yerleştirir. Milletle kavga edilmez. İnşallah yapılabilecek en erken seçimde, millet iradesini tanımayan, iradesine uzanan bu ellere karşı gereğini yapacak ve hak yerini bulacaktır."