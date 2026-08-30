Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu... Mansur Yavaş: "En büyük dileğimiz, kayıp vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır" - Son Dakika
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Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu... Mansur Yavaş: "En büyük dileğimiz, kayıp vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır"

Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu... Mansur Yavaş: "En büyük dileğimiz, kayıp vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır"
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Girne açıklarında alabora olan feribotla ilgili paylaşım yaptı. Yavaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve kayıp vatandaşlara sağ salim ulaşılması temennisinde bulundu.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "En büyük dileğimiz, kayıp vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır" dedi.

Yavaş  X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını üzüntüyle takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. En büyük dileğimiz, kayıp vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu... Mansur Yavaş: 'En büyük dileğimiz, kayıp vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu... Mansur Yavaş: "En büyük dileğimiz, kayıp vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır" - Son Dakika
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