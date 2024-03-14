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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hükümet de biz de maaşımızı halktan alıyoruz. En büyük güç millettir. Millete güvenmek lazım. Çok şükür Ankara'da da arkamızda. Bunu da sandıkta çok büyük şekilde gösterecek. Tabii ki bakanlarla gidildiği zaman hükümet imkanları kullanılıyor. Ben kiralık araçla dolaşıyorum. Belediye imkanlarını hiçbir şekilde seçimde kullanmıyorum. Hiçbirimiz kullanmıyoruz. Bizim de vicdanımız rahat ediyor. İnşallah onların da vicdanı rahat ediyordur." dedi.

Mansur Yavaş, Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi ve Emekliler Meclisi'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un bakanlarla program yapmasına ilişkin soruyu Yavaş, şöyle yanıtladı:

"Şöyle bir tahmin yapabilirim. Bakanlar korumalarıyla gidince herhalde kendini daha güvenli hissediyor ya da 'Arkamızda hükümet var' demek istiyor. Ama bizim arkamızda halk var. Her gittiğimiz yerde binlerce kişi bizi karşılıyor. Niye karşılıyorlar? Onların istediklerini yapıyoruz. Hayali projelerle uğraşmıyoruz. Hesap veriyoruz, mal beyanımızı açıklıyoruz. Halk da diyor ki 'Bu insanlar güvenilir. Biz de bunlara itimat ediyoruz.' Mesaj bu. Onlar da aynı mesajı inşallah alırlar.

Hükümet de biz de maaşımızı halktan alıyoruz. En büyük güç millettir. Millete güvenmek lazım. Çok şükür Ankara'da da arkamızda. Bunu da sandıkta çok büyük şekilde gösterecek. Tabii ki bakanlarla gidildiği zaman hükümet imkanları kullanılıyor. Ben kiralık araçla dolaşıyorum. Belediye imkanlarını hiçbir şekilde seçimde kullanmıyorum. Hiçbirimiz kullanmıyoruz. Bizim de vicdanımız rahat ediyor. İnşallah onların da vicdanı rahat ediyordur."

"ANKARA HALKI SUYU MUSLUKTAN İÇEBİLİR, HİÇ ENDİŞE ETMESİNLER"

Yavaş, Turgut Altınok'un Ankara'da suyun arsenikli olduğu iddiasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Bizim suyumuzu Sağlık Bakanlığı denetliyor. Varsa bir şey Sağlık Bakanlığına söylesin. Seçimi kazanmak için aklına ne gelirse söylemeye başladı. Maalesef mevzuatı da bilmiyor. Çünkü ASKİ, Büyükşehire bağlı olduğu için mevzuatı da bilmiyor. Biz hem kendimiz inceliyoruz hem 1400 noktadan bir yılda 56 bin defa Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı da inceleme yaptı. Kazara bir tanesinde bir problem olsaydı halim nice olurdu değil mi? Ankara halkı musluktan suyu içebilir. Hiç endişe etmesinler."