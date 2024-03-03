Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan için destek istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atapark Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, "Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim izimizden gidecek. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut başkan ile el ele verip Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sır sırta verip çalışmak istiyoruz" diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atapark Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan için de oy isteyen Mansur Yavaş, şunları söyledi:
"Sizlerden aldığımızı emaneti harcıyoruz, bunu herkesin görmesi lazım. Hesap veririz, inşallah hesap vermeye devam edeceğiz. Normalde olması gereken bu ama zaman zaman bunu konuştuğunuz zaman başka yerlerde derler ki; 'Biz hesabımızı öbür tarafta Allah'a veririz, bizden hiç kimse hesap soramaz' derler. Ben de iddia ediyorum, bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada veremez.
"EĞER BUGÜN EKONOMİK BİR DENGESİZLİK VARSA, BU KADAR SIKINTI VARSA BUNUN SEBEBİ ÜLKEDEKİ YOLSUZLUKLAR VE ŞEFFAF OLMAMAKTIR"
O her yere fotoğrafını asanlar var ya, Keçiören'deki bir hizmet için Çayyolu'nda reklam yapanlar sizin paranızdan yapıyorlar o reklamları. İlk defa yerel seçim geldi benim fotoğraflarımı görüyorsunuz, il başkanlığı ödüyor hepsini, belediyenin bir kuruşunu kendi işlerimize katmıyoruz. Belediyede de benim fotoğrafımı asmak yasak. Eğer fotoğraf asacaksanız Atatürk'ün ve kendi çocuklarınızın fotoğrafını asın dedim hepsine. Artık kul hakkına riayet edelim, ben utanıyorum. Bizden önceki dönemlerde Ankara Büyükşehir'den Türkiye'nin ilk 100 zengini arasına girenler var. Artık utanıyoruz. Eğer bugün ekonomik bir dengesizlik varsa, bu kadar sıkıntı varsa bunun sebebi ülkedeki yolsuzluklar ve şeffaf olmamaktır.
"BENİM ARTIK SON DÖNEMİM, BİR DÖNEM DAHA YAPIP BU HİZMETLERİ TÜRKİYE'YE MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİNİ ÖĞRETİP BIRAKACAĞIM"
Artık Ankara halkı diyor ki rekor bir oyla belediyeciliğimizi onaylayacak. Bu ortaya çıktı. Rekor bir oyla seçiliyorum ama diyorum ki artık şu mecliste de tavrınızı bir gösterin. Gel Mesut başkanım, kentsel dönüşüm uzmanı, belediyede başarılı faaliyetler yapan, Keçiören Belediye başkanımızı inşallah seçeceksiniz. Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim izimizden gidecek. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut başkan ile el ele verip Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sır sırta verip çalışmak istiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan için destek istedi - Son Dakika
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