Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OTONOMİ esnafıyla bir araya geldi

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, OTONOMİ esnafıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkanı Aydın Erkoç ve buradaki diğer esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Yavaş, konuşmasında, OTONOMİ Yönetim Kurulu üyelerinin alternatif yol taleplerine ilişkin projenin hazır olduğunu ve gelecek ayın sonunda ihaleye çıkılacağını ifade etti.

Yavaş, görüşmede OTONOMİ yakınlarında açılması talep edilen fuar alanı ile Ankara'daki metro çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.