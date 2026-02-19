Mansur Yavaş: "Mübarek Ayın Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Huzur, Şehrimize Dayanışma Getirmesini Diliyorum" - Son Dakika
Mansur Yavaş: "Mübarek Ayın Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Huzur, Şehrimize Dayanışma Getirmesini Diliyorum"

19.02.2026 09:49  Güncelleme: 10:45
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayının başlangıcında kutlama mesajı yayımladı. Yavaş, mübarek ayın herkesin sofralarına bereket, gönüllerine huzur getirmesini diledi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Hoş geldin 11 ayın sultanı. Rahmetin, bereketin ve dayanışmanın ayı ramazana kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, şehrimize dayanışma getirmesini diliyorum. Tuttuğumuz oruçlar, edilen dualar kabul olsun" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ramazanın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hoş geldin 11 ayın sultanı. Rahmetin, bereketin ve dayanışmanın ayı ramazana kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, şehrimize dayanışma getirmesini diliyorum. Tuttuğumuz oruçlar, edilen dualar kabul olsun."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Kültür, Güncel, Son Dakika

