Mansur Yavaş: "Mübarek Ayın Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Huzur, Şehrimize Dayanışma Getirmesini Diliyorum"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ramazanın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hoş geldin 11 ayın sultanı. Rahmetin, bereketin ve dayanışmanın ayı ramazana kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, şehrimize dayanışma getirmesini diliyorum. Tuttuğumuz oruçlar, edilen dualar kabul olsun."