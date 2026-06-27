Mansur Yavaş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin ile Görüştü - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin ile Görüştü

27.06.2026 22:29  Güncelleme: 23:44
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ile bir araya gelerek 2026'daki Moskova Belediye Forumu'na davet edildi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ile bir araya geldi. Yavaş, görüşmede Kasım 2026'da Moskova'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Belediye Forumu'na davet edildiğini belirterek Büyükelçi Vershinin'e teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ile bir araya geldi.

Yavaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik ziyaretleri ve Kasım 2026'da Moskova'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Belediye Forumu'na davetleri için Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Sergey Vershinin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği de görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Moskova ve Ankara kardeş şehirleri arasındaki ticaret, ekonomi ve insani ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili çok sayıda konu değerlendirildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin ile Görüştü - Son Dakika

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