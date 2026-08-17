17 Ağustos Marmara Depremi’nin 27. yıl dönümü... Mansur Yavaş: "Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum"

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaşadığımız acılardan ders çıkararak daha güvenli yarınlar için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, paylaşımında "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaşadığımız acılardan ders çıkararak daha güvenli yarınlar için çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.