Mansur Yavaş'tan 23 Nisan Kutlaması: 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!'

(ANKARA)- Mansur Yavaş, "105 yıl önce Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hala yolumuzu aydınlatıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile oluşturulmuş Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan konuşmasının videosunu paylaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yavaş paylaşımında şunları kaydetti:

"105 yıl önce Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hala yolumuzu aydınlatıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"