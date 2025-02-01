Mansur Yavaş'tan Abdi İpekçi'ye Anma Mesajı

Güncel

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyet değerlerinin, demokrasinin ve özgür basının yılmaz savunucusu, geriden gelen birçok meslektaşına örnek olan cesur gazeteci Abdi İpekçi'yi, katledilişinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Abdi İpekçi; Atatürkçülüğün, barışın ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün güçlü savunucusuydu" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Milliyet gazetesinin Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin 46'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet değerlerinin, demokrasinin ve özgür basının yılmaz savunucusu, geriden gelen birçok meslektaşına örnek olan cesur gazeteci Abdi İpekçi'yi, katledilişinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Abdi İpekçi; Atatürkçülüğün, barışın ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün güçlü savunucusuydu."