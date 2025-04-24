Mansur Yavaş\'tan Afet Merkezi Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esenboğa Havaalanı yanına kurulan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Yavaş, merkezde afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil tuvalet ve duş, çamaşırhanelerin sürekli hazır tutulduğu alanda incelemelerde bulundu, Afet Koordinasyon Merkezi ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan radar cihazı hakkında bilgi aldı.

Olası bir deprem ya da diğer afetlere karşı hazır bulunmak amacıyla böyle bir tesis kurduklarını anlatan Yavaş, ani bir durumda ekipleri çağırmanın, başka yerlerde bulunan ekipmanları toplayarak bir araya getirmenin ve daha sonrasında bunları olay yerine götürmenin son derece zor olduğunu söyledi.

Yavaş, bir afet esnasında özellikle depremde acil ihtiyaçların belli olduğunu dile getirerek, hazırlıklarını tamamladıklarını, bu merkezde afet esnasında yapılacak işlerle ilgili kendi personeline eğitim verdiklerini ve gönüllü gruplarla da toplantılar halinde olası bir afete karşı hazırlık yaptıklarını aktardı.

Bu hazırlığın başkent Ankara ile yakın çevreleri ve İstanbul açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bize düşen afet olmadan bu tür tedbirleri alıp hazır olduğumuzu göstermek, hazır olmak ve en kısa zamanda müdahale etmek. İnşallah olmaz ne İstanbul'da, ne ülkemizin bir başka yerinde ama olursa da neredeyse yarım saat, bir saat içerisinde bizim ekiplerimizin yola koyulacağı bir hazırlığı bugün burada oluşturmuş bulunuyoruz. Umuyorum bir farkındalık yaratır. Türkiye'deki belki en aktif güç olan büyükşehirler afete müdahale konusunda da aynı hazırlığı yapıp zararları en azından en aza indirirler diye düşünüyorum."