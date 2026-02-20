Mansur Yavaş'tan Gazeteci Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki: "Hukukun Üstünlüğüne ve Basın Özgürlüğüne Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Gazeteci Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki: "Hukukun Üstünlüğüne ve Basın Özgürlüğüne Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

20.02.2026 15:21  Güncelleme: 16:18
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Alican Uludağ'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasını eleştirerek, basın özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin "Gazeteci Alican Uludağ, Ankara'da ikamet etmekte, suçlama konusu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarını da Ankara'dan yapmaktadır. Buna rağmen sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ve tutuklama kararı verilmesi, yetki, usul ve ölçülülük açısından kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklama tedbirine başvurulması istisnai olmalı, ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı titizlikle gözetilmelidir. Hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara'daki evinde dün akşam gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından konuya tepki göstererek, şu paylaşımı yaptı:

"Gazeteci Alican Uludağ, Ankara'da ikamet etmekte, suçlama konusu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarını da Ankara'dan yapmaktadır. Buna rağmen sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ve tutuklama kararı verilmesi, yetki, usul ve ölçülülük açısından kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklama tedbirine başvurulması istisnai olmalı, ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı titizlikle gözetilmelidir. Hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

