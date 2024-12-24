Mansur Yavaş\'tan Balıkesir\'deki Patlama Üzerine Başsağlığı Mesajı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Balıkesir'de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, 12 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."