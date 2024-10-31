Mansur Yavaş'tan Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını hukuka aykırı bulduğunu belirtti. Yavaş, tutuklamanın siyasi bir boyut taşıdığını vurguladı ve demokrasi ile hukuk devleti adına endişe duyduğunu ifade etti.

31.10.2024 10:35  Güncelleme: 11:35
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir" dedi.

Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin resmi X hesabından açıklama yaptı. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30'unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.

Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?

Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir.

Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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