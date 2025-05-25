Mansur Yavaş'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EuroLeague kupasını ikinci kez Türkiye'ye kazandıran Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Mansur Yavaş X hesabından yayımladığı mesajda, Turkish Airlines EuroLeague final maçında AS Monaco'yu 81-68 mağlup ederek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Yavaş mesajında, "EuroLeague kupasını ikinci kez ülkemize taşıyan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Parkede gösterdiğiniz azim, Türk basketboluna yeni bir gurur ve milyonlarca gence ilham oldu. Sporcularımızı, teknik ekibi ve coşkulu taraftarı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.