Mansur Yavaş\'tan Gözaltına Alınan Beykoz Belediye Başkanı\'na Tepki

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Ne yazık ki bu sabah bir hukuksuzlukla daha uyandık. Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır. Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sabah saatlerinde "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Hukukun üstünlüğü, adaletin temelidir. Ancak ne yazık ki bu sabah bir hukuksuzlukla daha uyandık. İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ifade vermeye çağrılsa gidecekken, saat 04.00'te evinden gözaltına alındı. Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır. Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız."