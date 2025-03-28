Mansur Yavaş'tan Haymana'daki Trafik Kazası Üzerine Açıklama

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bayram yaklaşıyor; yollarda dikkatli olalım, trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haymana'da meydana gelen elim trafik kazasında 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Bayram yaklaşıyor; yollarda dikkatli olalım, trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım" ifadelerini kullandı.