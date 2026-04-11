Yavaş'tan İsrail Bakanına Sert Tepki

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın açıklamalarına ilişkin "Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze'de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye'ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın X hesabından Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze'de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye'ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır."