Mansur Yavaş'tan 'Malazgirt Zaferi' ve 'Büyük Taarruz' mesajı: "Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan 'Malazgirt Zaferi' ve 'Büyük Taarruz' mesajı: "Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum"

Mansur Yavaş\'tan \'Malazgirt Zaferi\' ve \'Büyük Taarruz\' mesajı: "Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum"
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, zaferin milletin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu belirterek başta Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, " Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a uzanan bu kutlu yol, bizlere vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun en büyük mirasını bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi, milletimizin kaderini değiştiren bir dönüm noktasıdır. Alparslan'ın beyaz elbisesini kefeni bilerek çıktığı bu yolda, yalnızca bir savaş kazanılmadı; Anadolu'nun kapıları ebediyen Türk milletine açıldı. Bu büyük zafer, asırlar boyunca hürriyetimizi, inancımızı ve birliğimizi korumamızın teminatı oldu. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a uzanan bu kutlu yol, bizlere vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun en büyük mirasını bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan 'Malazgirt Zaferi' ve 'Büyük Taarruz' mesajı: 'Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum' - Son Dakika

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