Mansur Yavaş: "Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı tehdit edilemez" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı tehdit edilemez"

Mansur Yavaş: "Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı tehdit edilemez"
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan sözlerini kınayarak, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehdit edilemez' dedi.

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun " Türkiye'ye mesaj verdik, daha iyi anlamalarını sağladık" sözlerine tepki gösterdi. Yavaş, "Türkiye'yi hedef göstererek ülkemizin adını yaklaşan seçimlerde kendi siyasi geleceğinin malzemesi haline getirmeye çalışması kabul edilemez bir hadsizliktir. Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehdit edilemez. Türkiye'nin adı da Netanyahu'nun siyasi hesaplarına ve seçim meydanlarına malzeme edilemeZ" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail'in komşumuz Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırılar zaten son derece kırılgan olan komşu bölgemizdeki gerilimi daha da artırmaktadır. Yıllardır savaşların, çatışmaların ve büyük acıların yaşandığı bu coğrafyanın artık yeni gerilimlere değil; barışa, istikrara ve huzura ihtiyacı vardır. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan politika bölgedeki barış ve istikrar umudunu her geçen gün biraz daha uzaklaştırmaktadır.

Başta Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in başka bir devletin egemenliğini açıkça ihlal eden bu saldırıları karşısında sessiz kalmamalıdır. Uluslararası hukuk, güçlü olanın dilediği ülkeye saldırabileceği bir düzenin adı değildir. Ancak bütün bunların içinde ülkemiz açısından en vahim olanı, Netanyahu yönetiminin Suriye'ye yönelik saldırılarını açıkça Türkiye ile ilişkilendirmesi, hatta bu saldırıları Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiğini ilan edecek kadar ileri gitmesidir.

"HADSİZLİKTİR"

On binlerce masumun ölümünden sorumlu Netanyahu'nun, Türkiye'yi hedef göstererek ülkemizin adını yaklaşan seçimlerde kendi siyasi geleceğinin malzemesi haline getirmeye çalışması kabul edilemez bir hadsizliktir. Buradan açıkça ifade ediyorum: Türk milleti, en zor günlerinde Kuvayımilliye ruhuyla ayağa kalkmış, bağımsızlığını kimsenin lütfuyla değil kendi iradesi ve mücadelesiyle kazanmıştır. Dün bu toprakların geleceğine başkalarının karar vermesine izin vermedik, bugün de vermeyiz. Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehdit edilemez. Türkiye'nin adı da Netanyahu'nun siyasi hesaplarına ve seçim meydanlarına malzeme edilemez."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı tehdit edilemez' - Son Dakika

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