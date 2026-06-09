Mansur Yavaş'tan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a Anma

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde anarak, "PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edildi. Biz onu asla unutmayacağız" mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Henüz 22 yaşında gencecik bir öğretmendi Şenay Aybüke Yalçın… PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edildi. Biz onu asla unutmayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.