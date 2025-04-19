Mansur Yavaş'tan Sel ve Fırtına Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ankara çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz sahada, teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verdi.