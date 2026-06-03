Mansur Yavaş'tan Tihek Başkanı Vasip Şahin'e Ziyaret

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. TİHEK'in sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin "Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz" denildi.