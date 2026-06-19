(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, " YKS'ye girecek tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan vatandaşlara sosyal medya hesabından başarılar diledi. Yavaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"YKS'ye girecek tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum."

Bu uzun yolculukta gösterdiğiniz azim ve sabır sadece bir sınava değil geleceğe de hazır olduğunuzu gösteriyor.

Unutmayın bu sınav ne bir son ne de yolun sonu.

Sizler, kararlılığınızla her zorluğun üstesinden gelebilecek güçtesiniz. Size güvenimiz sonsuz…

Gönlünüzden geçen, emek verdiğiniz her şeyin karşılığını almanız dileğiyle."