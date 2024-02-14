Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TMMOB üyeleriyle bir araya geldi

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleriyle bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Teoman Öztürk Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçmiş yıllara oranla belediyenin şu anki bütçesini kıyaslayarak kendi dönemindeki bütçenin 176,5 milyar lira olduğunu söyledi.

Yavaş, "ASKİ'de 1,6 dolardan 0,70'e düşürdük su ücretini ve ayrıca öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli ve sosyal yardım alan ailelere ve depremzedelere ise 10 metreküpü 1 lira su tarifemiz. Bizden iki kat fazla bütçe kullanmalarına rağmen bütçeyi çöp projelerde kullandılar." ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin tekrar tarıma dönmesi için destek olmalıyız" ifadesini kullanan Yavaş, çiftçilere verdikleri desteğe ilişkin şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınmada bir başkent modeli uyguluyoruz. Gebe Anadolu mandası desteği veriyoruz. Arıcılık Akademisi kurduk. Gebe düve ve teke desteği veriyoruz. Tarımsal sulama borusu hibesi verdik. Buğday tohumu desteği, mercimek tohumu dağıtımı, nohut tohumu, ücretsiz suni tohumlama, mazot desteği ve sebze fidesi desteği verdiğimiz desteklerden bazıları. Başkentte çiftçilerimizin yüzde 77'sine destek verildi. Görüyoruz ki destek olunca çiftçiler de çalışmaya devam ediyor."

Yavaş, Ankara'ya 25 yılda yapılan yeşil alan miktarının 5 yılda kazandırıldığını belirtti.

Ulus'un demografik yapısının değiştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara da değinen Yavaş, "Ulus, şehrin yeni cazibe merkezi haline gelecek." ifadesini kullandı.