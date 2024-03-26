Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği\'ni ziyaret etti

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) ziyaret etti. Yavaş, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile görüştü.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.
Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Gazze Sempozyumu'nda, Gazze'de 1,1 milyon insanın açlık sorunuyla yüz yüze kaldığını, bunun İsrail'in yarattığı bir felaket olduğunu söyledi. Duran, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul, ibadethane ve mülteci kamplarını da hedef aldığı saldırıların 172'nci gününde olunduğunu hatırlattı.
Sapanca'nın Fevziye Mahallesi'nde bulunan 480 yıl önce inşa edilen tarihi su değirmeni, buğday ve mısır gibi ürünleri una dönüştürerek bölge insanına hizmet etmeye devam ediyor. Beşinci kuşak olarak çalıştırılan değirmen, yerli üreticiler tarafından tercih ediliyor ve mısır ununun lezzeti için tercih edilen bir nokta haline gelmiştir.
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 azalışla 8.856,74 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,64 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 2,07, teknoloji endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 191 dolar olarak belirlendi.
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, tiyatroya gitme alışkanlığını ve izleme oranlarını olumsuz etkiliyor. Yurttaşlar, maddi sıkıntılar nedeniyle tiyatroya gidemediklerini ifade ediyor. Devlet Tiyatrosu izleyici sayısı ise 1 milyon 354 bin 492 kişi olarak belirlendi.
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