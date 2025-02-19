Mansur Yavaş: Yangın Anında Bilgi ve Tedbir Hayat Kurtarır - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Yangın Anında Bilgi ve Tedbir Hayat Kurtarır

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangın anında doğru bilgilendirme ve tedbirlerin önemine dikkat çekerek yangın merdivenlerinin her zaman erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

19.02.2025 11:19  Güncelleme: 12:34
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yangın anında ne yapacağını bilmek, sadece kendini değil, sevdiklerini de korumanın en önemli yoludur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İtfaiyesi'nin yangın anında nelerin yapılması gerektiğini anlatan videoyu, "Yangın anında ne yapacağını bilmek, sadece kendini değil, sevdiklerini de korumanın en önemli yoludur. Doğru bilgi, panikten güçlüdür; tedbir, alevlerden daha etkilidir" notuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının söz konusu videosunda, yangınlarda can kayıplarını önlemek için bina sakinleri, görevlileri ve yöneticilerine önemli sorumluluklar düştüğü anlatılıyor.

Yangın anında güvenli tahliyeyi sağlamak için yangın merdivenlerinin her zaman erişilebilir ve kullanılabilir durumda olması gerektiği belirtilen videoda, yangın merdivenlerinin depo, sigara içme alanı veya başka bir amaçla kullanılmasının büyük bir risk oluşturduğuna işaret ediliyor.

Yangın merdivenlerinin kilitli veya kapalı tutulmaması, bina sakinlerinin yangın tahliye planları hakkında bilgilendirilmesi gerektiği kaydedilen videoda, yangın merdivenlerinin aydınlatması ve yön tabelalarının eksiksiz olması gerektiği de vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Yangın Anında Bilgi ve Tedbir Hayat Kurtarır - Son Dakika

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