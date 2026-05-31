Mapa-Şamandıra Projesi ile Denizler Korunacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından Mapa-Şamandıra Projesi'nin görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlık, dünyadaki oksijenin yüzde 70'ini üreten, denizlerdeki en önemli oksijen kaynağı olan ve 'Denizlerin ormanları' olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için 2024 yılında Mapa-Şamandıra Projesi için altyapı çalışmalarını başlattı. Proje, pilot bölge olarak 90 bin 20 kilometrelik alanda Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman koylarında uygulanacak. Bugüne kadar bu alandaki 17 koya, 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirildi. Mevcut haliyle 856 tekneye hizmet verecek kapsamlı bir deniz koruma ağı oluşturuldu.

'KOYLARIN DAHA ADİL VE DENGELİ KULLANIMI SAĞLANACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen Mapa-Şamandıra Projesi'ne ilişkin sanal medya hesabından görüntü paylaşarak, "Mavi mirasımızı koruyoruz. Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde, deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek, hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak" dedi.

KONTROLSÜZ TEKNE BAĞLAMA ALIŞKANLIKLARI SONA ERECEK

Proje ile koylarda rastgele demir atılmasının önüne geçilerek, deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek. Deniz çayırları ve hassas denizel habitatlar etkin biçimde korunarak ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak. Deniz suyu kalitesinin bozulmasına yol açabilecek tüm faaliyetler, önleyici yaklaşımla kontrol altına alınacak. Su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan bu sistem sayesinde kıyılara zarar veren kontrolsüz tekne bağlama alışkanlıkları sona erecek. Koylardaki yoğun deniz trafiği düzenlenecek ve deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek.