Marcos Jr. ile Lula da Silva ticaret, enerji ve savunmada işbirliğinde anlaştı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ticaret, enerji ve savunma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Marcos Jr., resmi ziyaret kapsamında Filipinler'de bulunan Lula da Silva ile bir araya geldi.

Görüşmede karşılıklı yatırımların artırılması, yeni istihdam olanaklarının oluşturulması ve gıda ile enerji güvenliğinin güçlendirilmesini görüşen liderler, ticaret, enerji ve savunma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Liderler ayrıca yenilenebilir enerji, biyoyakıt, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Savunma sanayisinde ortak araştırma, geliştirme ve üretim olanaklarının da görüşüldüğü belirtilirken, görüşmenin ardından ekonomik işbirliğini ve teknoloji paylaşımını artırmayı amaçlayan anlaşmalar imzalandı.