Mardin Artuklu\'da etkili sis görüşü yer yer 10 metreye indirdi, polis uyardı

Mardin Artuklu'da etkili sis görüşü yer yer 10 metreye indirdi, polis uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin merkez Artuklu ilçesinde etkili sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler hızlarını azaltıp kontrollü ilerlerken polis ekipleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.
Mardin'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Merkez Artuklu ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle araçların hızlarını düşürerek trafikte kontrollü ilerledi.
Polis ekipleri, sisin etkili olduğu bölgede sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA
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