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Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Derik İlçesindeki İlkokul Öğrencilerine Yardım Etti - Son Dakika
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Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Derik İlçesindeki İlkokul Öğrencilerine Yardım Etti

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Derik ilçesindeki Demirli Işıklı ilkokulundaki öğrencilere kışlık giyim ve spor malzemesi desteği sağladı. Öğretim görevlisi Mehmet Veysi Bora koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, 100 öğrenciye mont, bot, bere ve atkı gibi kışlık ihtiyaçlar temin edildi. Ayrıca öğrenciler, sporu teşvik etmek amacıyla çeşitli spor malzemeleri de bağışladı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a teşekkür eden Bora, üniversitenin sosyal sorumluluk projeleriyle şehre katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Derik İlçesindeki İlkokul Öğrencilerine Yardım Etti
10.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:49
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Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Derik ilçesindeki Demirli Işıklı ilkokulundaki öğrencilere kışlık giyim ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Mehmet Veysi Bora koordinatörlüğünde, iş insanı Fatih Güner sponsorluğunda 100 öğrenciye mont, bot, bere ve atkı gibi kışlık ihtiyaç desteğinde bulundu. Aynı zamanda öğrenciler, spora teşvik amaçlı ve sporu tabana yayma sloganıyla da okula çeşitli spor malzemesi bağışladı.

Öğretim Görevlisi Bora, yaptığı açıklamada, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında her sere 6-7 proje gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerine destek olanlara ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a teşekkür etti.

Öğrencilerin, akademik eğitiminin yanında sosyal hayata da hazırlanmasının üniversitelerin bir görevi olduğunu kaydeden Bora, "Üniversitemiz de üstlendiği misyonla şehre karşı görevini her alanda eksiksiz yerine getirme çabasında." dedi.

Kaynak: AA
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