Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Grafiti Çizdi - Son Dakika
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Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Grafiti Çizdi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Gazze\'ye Destek İçin Grafiti Çizdi

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek için duvarlara grafiti çizdi. Üniversitenin içinde yer alan duvarlara yapılan grafitiler, Gazze'ye dikkat çekmek ve adaletin tesis edilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

21.08.2024 15:18
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Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek için duvarlara grafiti çizdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin içinde yer alan duvarlara öğrenciler tarafından Gazze'ye dikkat çekmek için yapılan grafitilere ilişkin, çalışmada yer alan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Özcoşar, "Birlikte hareket ettiğimiz sürece, mazlumların sesi daha gür çıkacak ve adaletin tesis edilmesi adına önemli adımlar atılacaktır. Gazze'nin yanında durmak yalnızca bir eylem değil, insanlığın bir gereğidir. Üniversite olarak bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışmada yer alan öğrencilerden Merve Günlüoğlu da yapılan çalışmanın sadece estetik bir değer taşımanın ötesinde, derin bir mesajın da taşıyıcısı olduğunu dile getirerek, her bir fırça darbesinin zulme karşı duruşlarını ve mazlumun yanında olduklarını ifade ettiğini aktardı.

Günlüoğlu, renklerin, şekillerin ve kelimelerin birleşimiyle oluşturulan eserlerin izleyenlerin ruhuna dokunarak, onları düşünmeye sevk ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Grafiti Çizdi - Son Dakika

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