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Mardin Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde daha konforlu, güvenilir ve kaliteli yol ağı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2023 yılında 323 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek yol sorununu çözmeyi hedefliyor. Savur ilçesinde ise altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol düzenlenme, mıcır serpme, sıkıştırma ve sulama çalışmaları yapıldı. Ayrıca Savur Hükümet Caddesi'nde asfalt serimi başladı ve caddelere ışıklandırma da yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor
29.12.2023 - 10:18,
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu, güvenilir ve kaliteli yol ağı için kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin genelinde yol sorununun kalmaması, vatandaşların daha konforlu, kaliteli ve güvenilir yol ağına sahip olması için çalışmalar sürüyor.

Mevsim şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2023 yılında 323 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Savur ilçesi Safa Mahallesi Hükümet Caddesi ile Kaplan Mahallesi Hacı Bahri Yavuz Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda yol düzenlenme, mıcır serpme, sıkıştırma ve sulama çalışmaları da yapıldı.

Savur Hükümet Caddesi'nde ilk asfalt serimi başladı. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi için Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Caddelere ayrıca ışıklandırma da yapılacak.

Kaynak: AA
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