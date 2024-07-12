Mardin Dargeçit\'te PKK\'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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(MARDİN) - Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer mahallesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer mahallesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 12 Temmuz 2024 Saat: 20: 00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Dargeçit İlçesi Sümer Mahallesi ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.