Mardin Dargeçit\'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Güncel

MARDİN Valiliği tarafından, Dargeçit ilçesi kırsal Sümer Mahallesi'nde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesi kırsal Sümer Mahallesi'nde, dün saat 20.00 itibarıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının, bu sabah saat 08.00'den itibaren kaldırıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu maddeleri gereğince; bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesi ve mezralarında sınırlı olmak üzere 12 Temmuz 2024 günü saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 13 Temmuz 2024 günü saat 08: 00'den itibaren Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır" denildi.