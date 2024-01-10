 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de 15 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de 15 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 15 katlı bir binanın 11. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi ve yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

10.01.2024 - 21:29,  Güncelleme: 21:29
Abone Ol

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 15 katlı binanın 11'inci katındaki dairede çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan 15 katlı İkizkent Sitesi'nin A bloğunun 11'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Mardin\'de 15 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Olay, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 15 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31
ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24
Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var

Son Dakika
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 21:47:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de 15 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement