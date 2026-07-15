Mardin'de şehit aileleri ve gazilere yemek - Son Dakika
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Mardin'de şehit aileleri ve gazilere yemek

15.07.2026 10:06
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Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun ve eşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gaziler için bir yemek programı düzenledi. Programda saygı duruşu ve dualar edildi, Akkoyun konuşmasında 15 Temmuz'un bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı.

Mardin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile eşi Canan Akkoyun'un ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Akkoyun çifti, şehit aileleriyle bir araya gelerek, sohbet etti.

Programda konuşan Vali Akkoyun, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin destansı bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Akkoyun, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan bağımsızlık ruhu 15 Temmuz'da yeniden tecelli etti." dedi.

Milletin, o gece vatanına, bayrağına, ezanına, devletine ve demokrasisine uzanan ihanet girişimine geçit vermediğini vurgulayan Akkoyun, ezanlar, selalar ve tekbirlerle birlik ve beraberliğin tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.

Akkoyun, 15 Temmuz'un sadece darbe girişiminin püskürtüldüğü bir gece olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık yarınlara yürüyüşünün simgesi olduğunu ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda sanayi, teknoloji, ulaşım ve savunma başta olmak üzere her alanda güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyleyen Vali Akkoyun, şöyle devam etti:

"Sizler milletimizin ve devletimizin baş tacısınız. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes vatan, sizlerin fedakarlıkları sayesinde dimdik ayakta durmaktadır. Devletimiz her zaman yanınızdadır, hiçbir zaman yalnız değilsiniz."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Vali yardımcıları Hasan Kurt, Burak Çimşir, Büşra Uçar Koyun ve İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Yeşilli Kaymakamı İlyas Öztürk, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, bazı siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri derneklerinin yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de şehit aileleri ve gazilere yemek - Son Dakika

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