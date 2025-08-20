Mardin'de 3. Film Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de 3. Film Festivali

Mardin\'de 3. Film Festivali
20.08.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 18-21 Ekim'de düzenlenecek film festivaline 30 sanatçı katılacak, yarışmalar yapılacak.

Mardin'de "3. Uluslararası Film Festivali" düzenlenecek.

Festival başkanı yapımcı ve yazar Zeki Sincar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18-21 Ekim tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek festival hakkında bilgi verdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalin "Kültür Yolu Festivali" dahilinde gerçekleştireceklerini belirten Sincar, aralarında Ali Sürmeli, Demet Şener, Saruhan Hünel, Seçkin Piriler gibi yaklaşık 30 oyuncu ve sanatçının kente gelerek, sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.

Sincar, festival kapsamında kısa ve uzun metrajlı film yarışmalarının da yapılacağını aktararak, "Şu anda 1500'e yakın kısa ve uzun metrajlı film başvuruda bulundu. Şimdi bunları ön jürimiz eleyecek. Finale kalanlar yarışacak." dedi

Festivalle kenti dünyaya tanıttıklarını ve gençleri sanatla buluşturduklarını anlatan Sincar, şöyle konuştu:

"18-21 Ekim'de tüm Mardin halkını organizasyonumuza bekliyoruz. Gençlerimizi sinemaya ve yönetmenliğe teşvik etmek istiyoruz. Bu sene stantlar da kurulacak, eğitimler verilecek, seminerler düzenlenecek. Gençlerimizi de projeler arasında görmek istiyoruz."

Sincar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gençleri daha çok sinemaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Güncel, mardin, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 3. Film Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:04:59. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 3. Film Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.