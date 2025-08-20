Mardin\'de 3. Film Festivali

Mardin'de "3. Uluslararası Film Festivali" düzenlenecek.

Festival başkanı yapımcı ve yazar Zeki Sincar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18-21 Ekim tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek festival hakkında bilgi verdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalin "Kültür Yolu Festivali" dahilinde gerçekleştireceklerini belirten Sincar, aralarında Ali Sürmeli, Demet Şener, Saruhan Hünel, Seçkin Piriler gibi yaklaşık 30 oyuncu ve sanatçının kente gelerek, sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.

Sincar, festival kapsamında kısa ve uzun metrajlı film yarışmalarının da yapılacağını aktararak, "Şu anda 1500'e yakın kısa ve uzun metrajlı film başvuruda bulundu. Şimdi bunları ön jürimiz eleyecek. Finale kalanlar yarışacak." dedi

Festivalle kenti dünyaya tanıttıklarını ve gençleri sanatla buluşturduklarını anlatan Sincar, şöyle konuştu:

"18-21 Ekim'de tüm Mardin halkını organizasyonumuza bekliyoruz. Gençlerimizi sinemaya ve yönetmenliğe teşvik etmek istiyoruz. Bu sene stantlar da kurulacak, eğitimler verilecek, seminerler düzenlenecek. Gençlerimizi de projeler arasında görmek istiyoruz."

Sincar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gençleri daha çok sinemaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.